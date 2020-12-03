Загибель працівниці посольства США: міжнародна група продовжує розслідування у Києві

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо смерті працівниці посольства США у Києві ще триває.

Про це очільник поліції Києва Андрій Крищенко сказав в інтерв'ю “РБК-Україна”, передає Укрінформ.

“Проводиться ще слідство, рішення по справі не прийнято. У нас немає ще остаточних висновків судово-медичної експертизи, і враховуючи, що вона дипломат іноземної держави, в цьому процесі була задіяна міжнародна комісія. Перевіряється багато відео та інших речей, ми співпрацюємо із дипломатичною установою, вони нам передають багато інформації”, - поінформував Крищенко.

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Як повідомлялося, 30 вересня у Києві в лікарню госпіталізували співробітницю посольства США з травмою голови, яку знайшли на вулиці Толбухіна, згодом вона померла.

Пізніше посольство США у Києві повідомило, що працює з українськими органами влади для встановлення обставин смерті своєї співробітниці.

1 жовтня в Офісі Президента повідомили, що станом на той момент розглядалися версії як навмисного вбивства, так і нещасного випадку.

24 листопада ЗМІ повідомили, що характер травм, які отримала співробітниця посольства США, тіло якої було знайдено на залізничних коліях в Києві, не свідчить про те, що її вбили, але причина загибелі жінки буде відома тільки після отримання висновків експертизи, яка проводиться.