Через акцію ФОПів поліція перекривала Хрещатик

У центрі Києва на Хрещатику через масові заходи тимчасово перекривали рух.

Про це у Телеграмі повідомляє Патрульна поліція Києва, передає Укрінформ.

Раніше у вівторок, 1 грудня, правоохоронці посилили охорону правопорядку у зв’язку з акціями в центрі Києва. Зокрема, свою акцію протесту “SaveФОП” проводять підприємці.

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Напередодні, 30 листопада, в Києві також обмежували рух на вулиці Хрещатик у зв'язку з проведенням масових заходів. Під Офісом Президента мітингували інвестори банку "Аркада" з вимогою добудувати їхні квартири.