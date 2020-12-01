Столичні школи і дитсадки готові до можливого локдауну - КМДА

Динаміка захворюваності в навчальних закладах столиці контрольована, проте у разі повного локдауну система освіти готова працювати в нових умовах.

Про це написав в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У нас за плечима досвід весни, коли ми тільки починали вводити дистанційне навчання. Тепер, відпрацювавши помилки та недоліки, ми готові до такого кроку. Зараз найголовніше — здоров’я мешканців столиці, а особливо маленьких киян», - сказав він.

Мондриївський зазначив, що столична влада продовжує робити все для організації безпечного та ефективного навчального процесу в умовах пандемії за будь-якого рішення уряду.

Наразі в Києві на карантин зачинені 6 шкіл та 8 дитячих садочків. На дистанційне навчання перевели 1137 класів у 289 школах. Також тимчасово зачинені 219 груп у 156 дитсадках.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 грудня зареєстрували 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.