Поліція посилила охорону урядового кварталу - у центрі Києва можуть обмежити рух

Київська поліція разом з військовослужбовцями НГУ посилено стежать за правопорядком в урядовому кварталі.

Як передає Укрінформ, про це інформує поліція Києва у Фейсбуці.

“Відповідно до раніше поданих заявок, сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення акцій за масової участі громадян, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. За правопорядком в урядовому кварталі в посиленому режимі стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи МВС”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу, щоб не допустити будь-яких правопорушень та забезпечити мирне проведення заходів.

Читайте також: Поряд з урядовим кварталом в Нацакадемії аграрних наук знайшли арсенал зброї

Уточнюється, що головним завданням правоохоронців є недопущення будь-яких правопорушень та забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих мирних акцій.

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та карантинні обмеження і сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Також у відомстві поінформували, що у зв’язку з проведенням масових заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, в тому числі і на вулиці Грушевського.

Тож у столичній поліції попросили водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням цієї інформації.