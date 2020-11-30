Рух Хрещатиком відновили

Станом на 15 годину рух центральною вулицею Хрещатик у Києві відновлено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КМДА в Телеграмі.

"Рух Хрещатиком відновлено", - повідомили в КМДА.

Як повідомлялося, у Києві у зв'язку з проведенням масових заходів тимчасово обмежили рух на вулиці Хрещатик.

30 листопада під Офісом Президента мітингували інвестори банку "Аркада" з вимогою добудувати їхні квартири. Учасники мітингу обіцяли, що перекриватимуть вулицю Хрещатик.

Безстрокова акція протесту об'єднання інвесторів банку “Аркада” розпочалася 29 травня 2020 року. Тоді багатотисячним маршем мітингувальники прийшли під офіс “Аркади”, КМДА, НБУ та Офіс Президента з вимогою відновити будівництво 40 будинків, що заморожене вже більше 2 років.

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У червні інвестори "Аркади" облаштували наметове містечко під будівлею КМДА, яке діє й досі.

25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Наприкінці травня та на початку літа під НБУ, Офісом Президента та КМДА відбулися мітинги інвесторів житлових проєктів банку "Аркада".

Банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир яких вклали кошти понад 12 тис. громадян. Ідеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків.

За розпорядженням міського голови Києва Віталія Кличка, ПрАТ «ХК «Київміськбуд» мав провести аудит трьох комплексів «Аркади».

фото: КМДА