На Хрещатику обмежили рух через протест інвесторів банку «Аркада»

Рух на вулиці Хрещатик у Києві тимчасово обмежили у зв'язку з проведенням масових заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київміськдержадміністрація в Телеграмі.

"У зв'язку із проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик рух тимчасово обмежено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 30 листопада під Офісом Президента мітингували інвестори банку "Аркада". Учасники акції заявляли, що перекриватимуть вулицю Хрещатик.

Мітинг під КМДА / Фото: Євген Любімов, Укрінформ

Безстрокова акція протесту об'єднання інвесторів банку “Аркада” розпочалася 29 травня 2020 року. Тоді багатотисячним маршем мітингувальники прийшли під офіс “Аркади”, КМДА, НБУ та Офіс Президента з вимогою відновити будівництво 40 будинків, що заморожене вже більше 2 років.

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Банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир яких вклали кошти понад 12 тис. громадян.

У червні інвестори "Аркади" облаштували наметове містечко під будівлею КМДА, яке діє й досі.

25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.