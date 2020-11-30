На Хрещатику обмежили рух через протест інвесторів банку «Аркада»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київміськдержадміністрація в Телеграмі.
"У зв'язку із проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик рух тимчасово обмежено", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 30 листопада під Офісом Президента мітингували інвестори банку "Аркада". Учасники акції заявляли, що перекриватимуть вулицю Хрещатик.
Мітинг під КМДА / Фото: Євген Любімов, Укрінформ
Безстрокова акція протесту об'єднання інвесторів банку “Аркада” розпочалася 29 травня 2020 року. Тоді багатотисячним маршем мітингувальники прийшли під офіс “Аркади”, КМДА, НБУ та Офіс Президента з вимогою відновити будівництво 40 будинків, що заморожене вже більше 2 років.
Банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир яких вклали кошти понад 12 тис. громадян.
У червні інвестори "Аркади" облаштували наметове містечко під будівлею КМДА, яке діє й досі.
25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.