У лікарнях Києва - 926 COVID-пацієнтів у тяжкому стані

У лікарнях Києва заповненість ліжок, підготовлених для хворих на коронавірус, становить майже 57%.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У нас стабільно велика кількість хворих, які потребують госпіталізації. Загалом у всіх стаціонарах нашого міста сьогодні лікуються 2 223 хворих на коронавірус, з них 35 дітей", - сказав Кличко.

За його словами, 926 пацієнтів перебувають у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1 335 людей, під апаратами штучної вентиляції легень перебуває 31 хворий.

"Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 57%", - зазначив мер.

Кличко повідомив, що до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 30 листопада зареєстрували 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.