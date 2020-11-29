У Києві біля офісу однієї з політичних партій стався вибух

У Києві поліція встановлює обставини вибуху біля приміщення однієї з політичних партій, який стався вночі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

"Сьогодні вночі до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про ймовірний вибух біля одного з приміщень на вул. Зої Гайдай. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та представники інших профільних служб. На місці події правоохоронці встановили, що біля громадської приймальні лідера однієї з політичних партій стався вибух ймовірно гранати", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що потерпілих внаслідок події немає. Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати, внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан та двері будинку.

Читайте також: Столична поліція за добу склала 90 проколів за відсутність масок

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.