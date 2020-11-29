У Києві біля офісу однієї з політичних партій стався вибух
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.
"Сьогодні вночі до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про ймовірний вибух біля одного з приміщень на вул. Зої Гайдай. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та представники інших профільних служб. На місці події правоохоронці встановили, що біля громадської приймальні лідера однієї з політичних партій стався вибух ймовірно гранати", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що потерпілих внаслідок події немає. Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати, внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан та двері будинку.
Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.