Столична поліція за добу склала 90 проколів за відсутність масок

Правоохоронці у Києві впродовж останньої доби склали 90 протоколів за перебування в громадських місцях будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Укрінформ.

"Упродовж останньої доби правоохоронці у складі мобільних груп перевірили 349 об’єктів господарської діяльності. За результатами виявлених порушень загалом складено 127 протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Разом з тим складено 90 протоколів за порушення вимог частини другої ст. 44-3, якою передбачено покарання від 170 до 255 гривень за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів захисних масок, що закривають ніс та рот", - поінформували у поліції.

Як розповіли у відомстві, близько третьої години ночі виявлено, що працює розважальний заклад на Набережному шосе, що в Печерському районі. Там перебувало кілька десятків людей. На посадову особу закладу складено адміністративний протокол. Поліцейські також притягнули до відповідальності 12 відвідувачів цього закладу, які перебували в приміщенні без засобів індивідуального захисту.

Подібні порушення правоохоронці виявили і в одному з нічних клубів на території Солом’янського району Києві. За порушення карантинних обмежень на посадову особу закладу складено також адміністративний протокол. До відповідальності притягнуто п’ятьох відвідувачів закладу, які були без масок.

Крім того, у барі на вул. Кирилівській правоохоронці задокументували не лише порушення карантинних обмежень, а й виявили та вилучили більше двадцяти пакетів з таблетками, речовиною рослинного походження, порошкоподібною речовиною тощо. Все це направлено на експертизу. Слідчим відділом Подільського управління поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Окрім цього, на посадовця розважального закладу складено адмінпротокол за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП, а ще 13 осіб, які перебували в приміщенні без засобів індивідуального захисту, притягнуто до відповідальності.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе.

Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.