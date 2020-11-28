У Києві за добу – 1739 випадків коронавірусу: у яких районах найбільше

У Києві за минулу добу зареєстровано 1739 нових випадків зараження коронавірусом, 15 хворих померло.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1739 хворих на коронавірус. Померли 15 людей", - написав Кличко.

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі (349), Святошинському (234) та Солом‘янському (207).

Як розповів міський голова, захворіли 924 жінки віком від 18 до 94 років, 683 чоловіки віком від 18 до 91 рокiв, ️60 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 72 хлопчики від 9 місяців до 17 років. Серед нових хворих - 79 медиків.

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"До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - уточнив міський голова і додав, що одужали за минулу добу 346 людей.

Міський голова повідомив, що загалом на сьогодні у столиці 67 278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, коронавірус забрав життя вже 1268 киян, водночас 22 663 мешканці Києва здолали недугу.

Як повідомлялося, в Україні на 28 листопада зареєстрували 709 701 випадок зараження на коронавірус, зокрема 12 093 летальні, одужали 335 135 осіб. За добу виявлено 16 294 нові випадки інфікування коронавірусом.