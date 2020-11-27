У столиці за час карантину взяли шлюб понад 13 тисяч пар

У Києві з березня цього року одружилися 13604 пари.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві за попередній тиждень побралися 354 пари, а розлучилися - 67 родин. Усього з березня цього року шлюб узяли 13604 пари. Розлучилися ж - 2310", - сказав Кличко.

За його словами, у порівнянні з минулим роком за цей період кількість зареєстрованих шлюбів у столиці зменшилася на 34,5%. Кількість розлучень також зменшилася - на 19%.

Як повідомлялося, з березня цього року в столиці з'явилися на світ 20 694 дитини.