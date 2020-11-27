Оборудка на 12 мільйонів у банку "Хрещатик": у справі оголосили підозру
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської місцевої прокуратури у Фейсбуці.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, будучи відповідальною за оформлення договорів та вступивши у змову з іншими працівниками банку, надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що нібито підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами. Однак отримані від клієнтів кошти підозрювана не обліковувала належним чином та разом з іншими співучасниками використовувала на власний розсуд.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. У межах слідства встановлюються інші співучасники злочину.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 червня 2019 року ухвалив рішення №415-рш від 18 червня 2019 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ “КБ “Хрещатик”.