КМДА заявляє, що жителі Русанівських садів заважають будувати Подільсько-Воскресенський міст

Столична влада звернулася до правоохоронних органів у зв’язку з перешкоджанням будівництву Подільсько-Воскресенського мостового переходу у Києві.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба КМДА.

"Учора невідомі особи, які представляються активістами від громади Русанівських садів, вчергове перекрили рух технологічного будівельного транспорту, задіяного на будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу", - повідомив він.

За його словами, такі незаконні дії унеможливлюють спорудження насипу, яким буде проходити лінія метрополітену, що сполучить лівий і правий береги, та призводять до коригування графіків завершення будівництва.

"Враховуючи супротив окремих мешканців Русанівських садів та перешкоджання ними будівництву важливого об’єкту транспортної інфраструктури міста, замовник будівництва та генеральний підрядник звернулися до правоохоронних органів із проханням вжити заходи з ліквідації незаконного перекриття руху будівельного транспорту вулицею Центральною Садовою та забезпечити громадський правопорядок під час здійснення будівельних робіт", - повідомив Густєлєв.

У КМДА наголосили, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу здійснюється в межах земельних ділянок, відведених в установленому порядку державними актами на право постійного користування, згідно з проєктом, затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2016 р. № 697 відповідно до експертного звіту ДП «Укрдержбудекспертиза».

Крім того, вул. Центральна Садова, якою здійснюється рух, є дорогою районного значення та перебуває у комунальній власності м. Києва.

"Скоригованим проєктом передбачено розв’язання напрямків руху автомобільного транспорту в напрямку вулиць Оноре де Бальзака та Алішера Навої в обхід озера Райдужного", - додав він.

Як повідомлялося, автомобільне сполучення між лівим і правим берегами Дніпра по Подільсько-Воскресенському мосту планують запустити наприкінці 2020 року; наступним етапом буде будівництво метро на Троєщину.