У Києві викрили підпільну майстерню з виготовлення боєприпасів

Правоохоронці викрили майстерню з виготовлення боєприпасів у Шевченківському районі Києва.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"Викрито групу осіб, яких підозрюють у зберіганні, виготовленні та збуті боєприпасів у великих розмірах, а також облаштуванні майстерні для їх переробки", - йдеться у повідомленні.

У Києві правоохоронці викрили майстерню з виготовлення боєприпасів / Фото: Київська міська прокуратура

Як зазначається, до правоохоронних органів столиці надійшла інформація про те, що на території міста Києва, зокрема Шевченківського району, четверо осіб зберігають боєприпаси та вогнепальну зброю, а також мають спеціально обладнану майстерню, облаштовану для її переробки з метою подальшого збуту.

Згідно з матеріалами слідства, діяльність цієї групи полягала у скупці комплектуючих пристроїв та інгредієнтів для виготовлення набоїв та боєприпасів до вогнепальної зброї та в подальшому відповідно їх реалізація через різноманітні канали, включаючи тіньовий ринок зброї та офіційно зареєстровані засоби сполучення.

У ході досудового розслідування на підставі ухвал суду проведено обшуки на території Шевченківського району столиці за місцями проживання фігурантів, а також за адресою ймовірної майстерні з виготовлення та переробки зброї, розташованої у покинутому цеху одного з заводів на території Дарницького району.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили близько 60 картонних коробок, в середині яких знаходилися упаковки із набоями до гладкоствольної зброї, 57 мішків та 8 коробок із пижконтейнером, 15 ящиків із гільзами для мисливської зброї, понад 6,5 тис. мисливських набоїв, пластикові ємкості зі свинцем та порохом, упаковки із сипучими речовинами, схожими на метальну вибухову речовину, близько 130 пляшок, наповнених металевим дробом та металевими шарами, 12 пулелійок, 9 станків та інші речові докази.

Наразі двоє осіб затримано. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизу. Слідчі дії тривають.

Фото: Київська міська прокуратура, Фейсбук