До столичних лікарень за добу госпіталізували 121 COVID-хворого

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували найбільшу кількість людей від початку пандемії - 121 пацієнт.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Зазначу, що 121 людина - це найбільша кількість госпіталізованих за добу від початку пандемії", - зауважив Кличко.

Загалом, за його словами, у стаціонарах медзакладів Києва лікуються 2088 хворих на коронавірус, з них 31 дитина.

"У важкому стані перебувають 858 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1233 людини. Під апаратами штучної вентиляції легень знаходяться 30 хворих", - розповів Кличко.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 27 листопада 2020 року зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

У Києві за минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 1520 осіб, 26 хворих померли.