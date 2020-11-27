До столичних лікарень за добу госпіталізували 121 COVID-хворого
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Зазначу, що 121 людина - це найбільша кількість госпіталізованих за добу від початку пандемії", - зауважив Кличко.
Загалом, за його словами, у стаціонарах медзакладів Києва лікуються 2088 хворих на коронавірус, з них 31 дитина.
"У важкому стані перебувають 858 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1233 людини. Під апаратами штучної вентиляції легень знаходяться 30 хворих", - розповів Кличко.
Як повідомлялося, в Україні станом на 27 листопада 2020 року зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
У Києві за минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 1520 осіб, 26 хворих померли.