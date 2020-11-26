Коронавірус у Києві: за добу - 1399 хворих і 31 смертельний випадок

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 64 019, за добу на коронавірус захворіли 1 399 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Ще 1 399 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 31 людина. Усього коронавірус забрав життя 1 227 киян", - зазначив Кличко.

Так, захворіли: 809 жінок віком від 19 до 98 років, 502 чоловіки віком від 18 до 90 рокiв, 45 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 43 хлопчика від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, 65 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 505 людей. Усього коронавірус подолали 21 942 мешканці Києва.

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 250, у Святошинському— 202. Та в Солом‘янському районі - 179 випадків.

Станом на ранок 26 листопада в Україні зафіксували 15 331 новий випадок COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 677 189 осіб.