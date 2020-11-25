Київ «паралізували» затори

На дорогах Києва у середу, 25 листопада, спостерігаються значні затори.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Google Maps.

У заторах стоять, зокрема, проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, Велика окружна дорога, Голосіївський проспект, а також вулиці: Вадима Гетьмана, Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Борщагівська і Олени Теліги. Крім цього, затори утворилися на бульварі Дружби Народів, на вулиці Євгена Коновальця та Січових Стрільців.

Також ускладнено рух біля станцій метро: "Контрактова", "Поштова", "Льва Толстого", "Палац Спорту", "Олімпійська", "Кловська", "Либідська", "Лук'янівська", "Золоті ворота" та "Театральна". На лівому березі ускладнений рух спостерігається біля станцій метро "Чернігівська" та "Бориспільська". Також на лівому березі утворилися затори на вулицях: "Миропільській", "Петра Запорожця" та "Сулеймана Стальського".

Складно проїхати по Південному мосту в бік лівого берега, на мосту Патону спостерігаються затори на заїздах на міст.