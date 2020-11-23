На Київщині ліжка для COVID-хворих завантажені на 57%

У госпітальних базах Київської області наразі лікуються 1247 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА у Фейсбуці.

"У госпітальних базах Київської області наразі лікуються 1247 пацієнтів. Із них – 965 хворих мають підтверджений діагноз COVID-19, а 282 ще очікують результатів ПЛР-тестування. Загалом інфекційні ліжка в регіоні завантажені на 57%", - йдеться у повідомленні.

З початку поширення епідемії на коронавірус захворіли 31 203 жителі Київщини. Із них – майже три тисячі людей отримували медичну допомогу стаціонарно.

"Зараз усе більше людей страждають на ускладнення від коронавірусу. Це підтверджують щоденні факти. Наприклад, якщо минулої доби виписали з медзакладів 47 пацієнтів, то потрапили на стаціонарне лікування 58. Хвороба стрімко поширюється, тож закликаю берегти себе й дотримуватись протиепідемічних норм", - зазначив очільник Київщини Василь Володін.

У лікарнях Київської області 1458 інфекційних ліжок вже забезпечені киснем.

Як повідомляв Укрінформ, на Київщині за минулу добу, 22 листопада, підтвердили 862 нових випадки захворювання на COVID-19.

Станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10 945 нових випадків ці. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.