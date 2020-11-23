Відсутність масок і порушення карантину: поліція Києва розповіла про протоколи за вихідні

Поліцейські у Києві упродовж вихідних після перевірок об’єктів господарської діяльності склали 243 адміністративних протоколи за порушення карантинних обмежень.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

У поліції поінформували, що упродовж останніх вихідних правоохоронці перевірили 1509 об’єктів господарської діяльності, і переважна більшість порушень – це робота закладів господарської діяльності, попри заборону у рамках «карантину вихідного дня».

«За результатами перевірок, у 243 випадках виявили порушення карантинних обмежень, а відтак за невиконання вимог ч.1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб складено адмінпротоколи. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці проводили перевірки в громадських спорудах та громадському транспорті на предмет носіння громадянами засобів індивідуального захисту.

У результаті цих перевірок за порушення вимог ч. 2 ст. 44-3 КУпАП складено 17 адмінпротоколів, за що передбачено штраф від 170 до 255 гривень.

У відомстві зазначили, що поліцейські у межах своїх повноважень і надалі контролюватимуть дотримання протиепідемічних заходів, а також закликали громадян не порушувати карантинних обмежень, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції, щоб не наражати себе та оточуючих на небезпеку.

Уточнюється, що поліцейські у складі мобільних груп націлені у першу чергу на превентивну роботу.

«Якщо громадяни не реагуватимуть на зауваження і відмовлятимуться від використання засобів індивідуального захисту правоохоронці, у межах своєї компетенції та відповідно до службових повноважень, притягуватимуть таких правопорушників до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення на території України обмежень оранжевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні ввести карантин вихідного дня. Під час його діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури і т.д., крім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних та фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.