У Києві за добу - 1212 випадків коронавірусу, 20 хворих померли

У Києві на сьогодні вже 60 218 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу коронавірус діагностовано у 1 212 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 23 листопада заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«За минулу в нашому місті виявили ще 1 212 хворих на коронавірус. Померли 20 людей. Всього коронавірус забрав життя 1 143 киян», - сказав Кличко.

За його словами, захворіли: 721 жінка віком від 19 до 94 років і 29 дівчаток від семи місяців до 17 років, та 435 чоловіків віком від 19 до 92 рокiв і 27 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Захворіли також 44 медика.

Кличко заявив, що вперше у столиці така велика кількість госпіталізованих.

«До лікарень столиці минулої доби потрапили 112 пацієнтів, інші на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу двоє людей. Усього коронавірус подолали 20 744 мешканця Києва», - повідомив він.

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 376, Дніпровському – 283 та в Дарницькому районі – 215 випадків.

Читайте також: Зеленський отримав негативний тест на коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10 945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.