У Києві затримали поліцейських, які вимагали викуп з продавця авто

Правоохоронці затримали трьох столичних поліцейських, які вимагали викуп з продавця автомобіля.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що троє працівників Головного управління Національної поліції у місті Києві без законних підстав затримали громадянина, який займався продажем автомобіля.

Правоохоронці утримували цього чоловіка, вимагаючи надати їм 10 тис. дол. за не притягнення до відповідальності за нібито спробу продажу викраденого автомобіля.

Поліцейські відпустили потерпілого після отримання від нього частини викупу в розмірі 2 тис. євро.

Поліцейських притягнули до відповідальності працівники внутрішньої безпеки Нацполіції і Державного бюро розслідувань.

Їм повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

Розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.

У разі доведення вини, їм загрожує покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.