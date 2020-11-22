У Києві за добу - майже 1200 випадків коронавірусу, 14 хворих померли

У Києві за минулу добу, 21 листопада, зафіксували 1199 хворих на COVID-19, померли 14 осіб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 1199. 14 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1123 киян", - написав Кличко.

Усього підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 59 006. Захворіли: 696 жінок віком від 18 до 91 років, 445 чоловіків віком від 18 до 85 років, 30 дівчаток від 14 днів до 17 років та 28 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 70 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 38 людей. Всього коронавірус подолали 20 742 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, в Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксували 12 079 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 624 744 особи.