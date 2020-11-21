Поліція відзвітувала про ситуацію в Києві в День Гідності та Свободи

Ситуація під час святкування Дня гідності та свободи в Києві була спокійною.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва, пердає Укрінформ.

«Сьогодні, 21 листопада, згідно з раніше поданими заявками, в Києві відбулися заплановані акції з нагоди Дня Гідності та Свободи. У місцях проведення заходів жодних правопорушень не зафіксовано», - повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці посилили заходи безпеки в місцях проведення заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

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Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Нехтування законодавчо закріпленими пріоритетами зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.