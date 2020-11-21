Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва

Столична поліція посилила заходи безпеки у місцях проведення заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції.

"Згідно з раніше поданими заявками, сьогодні, 21 листопада, у столиці заплановано проведення кількох заходів з нагоди 7-ї річниці початку Революції Гідності та Дня Свободи. У зв’язку з цим, правоохоронці, нацгвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків та кінологів, а також поліція діалогу забезпечуватимуть охорону громадського порядку у місцях проведення заходів, переважно – це центральна частина столиці", - зазначається у повідомленні.

Задля координації дій правоохоронців та негайного реагування, у разі зміни оперативної обстановки чи виникнення позаштатних ситуацій, у столичному главку поліції Києва працює ситуаційний центр.

На локаціях, де проходитимуть акції за масової участі громадян, перед початком їх проведення спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками проведуть ретельну перевірку. Разом із тим, правоохоронці посилили охорону і на центральних станціях столичного метрополітену. Аби не допустити конфліктних ситуацій та порушень громадського порядку, співробітники поліції діалогу та інших профільних служб проводитимуть превентивні заходи з учасниками заходів, а при необхідності - вибіркові поверхневі перевірки громадян.

Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.