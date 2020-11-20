У київській лікарні додатково облаштували кисневі точки та 140 COVID-ліжок

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Столиця продовжує збільшувати кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус. Учора я відвідав Київську міську клінічну лікарню № 7, де за рахунок міста відкривають додаткові відділення. На сьогодні там вже облаштували 140 ліжок для лікування хворих на COVID-19", - сказав Кличко.

У лікарні №7 облаштували 140 ліжок для лікування хворих на COVID-19 / Фото: kiev.klichko.org

Також, за його словами, кількість кисневих точок збільшили до 40. Він зазначив, що на початку вересня у закладі було створене відділення спочатку на 30 ліжок, і було тільки 13 кисневих точок.

"Враховуючи динаміку розповсюдження хвороби, ми ухвалили рішення збільшити кількість ліжок до 200. Із них подачею кисню облаштувати 160. Термін виконання робіт – початок грудня цього року», - повідомив Кличко.

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Він зазначив, що у лікарні №7 зараз готують і приміщення для нової лабораторії, що буде приймати та обробляти тести на коронавірус.

Кличко нагадав, що Київ уже підготував понад 4,5 тис. ліжок для прийому хворих на коронавірус у 26 комунальних медзакладах. Заповненість цих ліжок сьогодні в столиці – понад 52%.

"На сьогодні з тих ліжок, що вже підготували, подачею кисню обладнані понад 1200. Також у кількох лікарнях столиці тривають ремонти систем, щоб забезпечити киснем додатково ще понад 600 ліжок", - повідомив мер.

Як повідомлялось, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.