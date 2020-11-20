У Києві цими вихідними обмежать рух на естакаді Південного мосту

На естакаді Південного мосту частково обмежать рух транспорту із 23:00 20 листопада до 06:00 23 листопада.

Як передає Укрінформ, про це у Facebook попереджає «Київавтодор».

"Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження. На естакаді Південного мосту проведуть протиаварійні роботи на одному зі швів", - йдеться у повідомленні.

Працюватимуть у напрямку правого берега.

Роботи виконають на вихідні, щоб менше впливати на трафік.