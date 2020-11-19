Спілка письменників відсудила у приватної компанії частину будинку на Банковій

Прокуратура не допустила набуття у власність приватною компанією частини приміщень Національної спілки письменників, що на вул. Банковій у Києві.

Верховний Суд відмовив приватній компанії у визнанні права власності на частину приміщень Національної спілки письменників, що на вул. Банковій у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що товариство подавало позов, щоб визнати за собою право власності на частину будівлі, яка має статус пам`ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Підставою для такого позову став договір про спільну діяльність, укладений у 2010 році між товариством та Національною спілкою письменників, предметом якого було проведення реконструкції будівлі. Сторони обумовили, що у випадку належного проведення реконструкції приміщення товариство матиме право на отримання у власність її частини.

Однак під час розгляду справи було доведено, що реконструкцію товариство здійснювало без належного погодження, а під час її проведення до пам’ятки архітектури самочинно прибудували літній майданчик для розміщення кафе площею 130,5 кв м.

"Верховним Судом залишено без змін судові рішення та відмовлено товариству у визнанні права власності на частину приміщень Національної спілки письменників України, яка розташована у м. Києві по вул. Банковій, та зобов’язано знести самовільно зведену біля неї споруду", - поінформували в Офісі Генпрокурора.