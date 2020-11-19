Курц привітав Кличка з переобранням мером Києва

Канцлер Австрії Себастьян Курц привітав Віталія Кличка з переобранням міським головою Києва.

Відеозвернення канцлера Кличко оприлюднив на своїй сторінці уФейсбуці, передає Укрінформ.

«Дорогий Віталію! Хочу від щирого серця привітати тебе з відмінним результатом та перемогою на виборах мера Києва. Це є підтвердження довіри до тебе киян. І підтвердження того, що ти добре працював, і кияни хочуть, щоб ти продовжив цю роботу. Всього найкращого у твоїй діяльності! І я буду радий, якщо незабаром ми знову зустрінемося!» – додав Курц.

Крім того, Кличка з переобранням мером Києва привітали колеги – мери європейських міст (Праги, Братислави, Афін, Кракова, Познані, Флоренції, Тампере), а також мери Чикаго, Анкари, Ріо-де-Жанейро, Стамбула та Кіото.

«Дякую всім нашим друзям і партнерам, які підтримують Київ та Україну!» – зазначив Кличко.

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Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їхніх голів у 1 439 громадах.

Київська міська територіальна виборча комісія оголосила про перемогу Віталія Кличка у першому турі виборів мера Києва.