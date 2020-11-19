Гендиректора «Радара» підозрюють у знищенні майна заводу

Гендиректору заводу «Київський завод «Радар» повідомили про підозру у знищенні майна підприємства на 3,6 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що під час проведення будівельних робіт із реконструкції майнового комплексу забудовник повністю знищив 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ «Київський завод «Радар».

Внаслідок цих дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які також можуть бути до нього причетними.