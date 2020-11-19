У Києві з початку пандемії — понад 55 тисяч випадків коронавірусу

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 55 203, за добу - 1348.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"За минулу добу в Києві ще 1348 хворих на коронавірус. Померли 34 людини. Усього коронавірус забрав життя 1047 киян", - сказав Кличко.

Захворіли: 731 жінка віком від 18 до 94 років, 554 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв, 33 дівчинки від одного місяця до 16 років та 30 хлопчиків від одного місяця до 16 років. Захворіли також 50 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словами Кличка, одужали за минулу добу 459 людей. Усього коронавірус подолали 20 015 жителів Києва.

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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому – 294, Деснянському — 188 та Солом‘янському – 166 випадків районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 листопада в Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.