Метрополітен оголосив тендер на проєктування другого виходу з «Вокзальної»

Київський метрополітен розмістив тендерну пропозицію на проєктування другого виходу станції “Вокзальна” та її реконструкції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуці .

"Пропозиції від учасників приймаються до 20 листопада. Аукціон призначено через три дні після завершення подачі заявок", - йдеться у повідомленні.

Умовами договору передбачено, що роботи з проєктування розпочнуться після визначення фінансування на проведення будівництва та реконструкції.

Очікувана вартість проєкту становить 71,4 мільйона гривень. Роботи планують закінчити до кінця 2022 року.

Станція “Вокзальна” - одна з перших п’яти, що запрацювали у першому пусковому комплексі 1960 року. Реконструкція її інфраструктури не проводилася від початку її роботи.