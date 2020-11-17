Столичні комунальники готуються зустріти перший сніг

Київ готується зустріти перший сніг і за потреби, може одночасно залучити для прибирання вулиць 544 одиниці спецтехніки.

Як передає Укрінформ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Місто готується зустріти перший сніг, що синоптики прогнозують у Києві вже сьогодні. І, за потреби, ми можемо одночасно залучити 544 одиниці спецтехніки. Крім того, на випадок тривалих снігопадів і надзвичайних ситуацій, «Київавтодор» уклав договори на залучення 134 одиниць техніки комерційних організацій», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що фахівці «Київавтодору» вже розпочали обробку мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами.

«До речі, минулорічна тепла зима дозволила зекономити більшу частину протиожеледних матеріалів. Загалом у солесховищах сьогодні – понад 46 тисяч тонн солі та понад 35 тисяч тонн піску», – написав Кличко.

Також столичні дорожники мають власну систему моніторингу погодних умов – 5 спеціалізованих дорожніх метеостанцій розміщені на в’їздах у столицю.

«Метеостанції збирають інформацію за 14 показниками вимірювання й оперативно передають на монітори диспетчерського центру, що працює на базі комунальної корпорації «Київавтодор». Отримана інформація допомагає дорожникам визначати тип та концентрацію необхідних для використання протиожеледних матеріалів», – зазначив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні найближчими днями прогнозують прохолодну погоду з заморозками до -12°, у Києві в середу місцями невеликий мокрий сніг.