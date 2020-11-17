У Києві на грип та ГРВІ хворіють 417 осіб

У столиці за 46-й тиждень 2020 року зареєстровано 12 375 хворих на грип та ГРВІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 44,3%. Наразі показник захворюваності становить 417", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 9,6% у порівнянні з попереднім тижнем. Так, дітей захворіло – 4 626 (зростання на 5,6%), дорослих – 7 749 (зростання на 12,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 37,4%, а на попередньому тижні – 38,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 9,1% – зареєстровано 2 319 випадків.

До медичних закладів за 46-й тиждень госпіталізовано 31 особу, із них 26 – дітей.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.