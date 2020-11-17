Поліція посилила охорону в центрі Києва

Столичні поліцейські спільно із бійцями НГУ заступили на посилене чергування у середмісті столиці.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі», - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.

Як повідомлялося, у Києві мітингувальники перекрили рух вулицею Михайла Грушевського.

Раніше планувалося, що 17 листопада біля Кабміну пройде акція за участю підприємців мікро- та малого бізнесу, а також бізнес-об'єднань і асоціацій з усієї України під назвою «Кабмін на карантин!», яку мало організовувати об'єднання підприємців «Рада МістЗахіст ФОП».