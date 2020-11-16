Qatar Airways поновила рейси до Києва

Авіакомпанія Qatar Airways відновила перельоти за раніше існуючими напрямками, зокрема до Києва, і додала два нових.

Про це йдеться в пресрелізі авіакомпанії, що є у розпорядженні Укрінформу.

Відтак авіакомпанія відновила польоти і збільшила кількість рейсів за наступними напрямками: Алжир (два рейси на тиждень, починаючи з 13 листопада); Чикаго (збільшення частоти рейсів до дев'яти на тиждень з 15 листопада 2020); Київ (три рейси на тиждень з 18 грудня); Маямі (два рейси на тиждень з 14 листопада); Нью-Йорк (збільшення частоти рейсів до 14 на тиждень з 14 листопада 2020); Пхукет (два рейси на тиждень з 4 грудня); Сейшели (три рейси на тиждень з 15 грудня); Тбілісі (один рейс на тиждень з 5 листопада); Варшава (три рейси на тиждень з 16 грудня.)

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Зазначається, що у грудні Qatar Airways також відкриє два нових напрямки: з 14 грудня компанія виконуватиме по одному рейсу на тиждень до Луанди (Ангола), а з 15 грудня - в Сан-Франциско (чотири рейси на тиждень).