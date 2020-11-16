На карантин у Києві закриті сім шкіл та два дитсадки

У Києві закриті на карантин 7 шкіл через випадки захворювання серед вчителів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ситуація в школах та дитячих садках поки контрольована. На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. На дистанційному навчанні в нашому місті загалом 646 класів у 194 школах", - розповів Кличко.

За його словами, на COVID-19 хворіють 615 школярів та 486 педагогів.

Мер додав, що у дитячих садках через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закрита 81 група у 65 садках. Повністю на карантин зачинені два дитсадки. Наповненість дітей у дитсадках – понад 53%.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 16 листопада лабораторно підтверджено 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 9 832.

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, зросла на 879 осіб.