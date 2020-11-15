У Києві демонтували незаконну мобільну ПЛР-лабораторію

Демонтували незаконну мобільну лабораторію ПЛР-тестування на СОVID-19, розміщену у металевому вагончику біля ТЦ «Орнамент» у Києві.

Про це повідомляє Держпродспоживслужби у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Фахівці ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві виявили, що даний заклад працював за адресою: м. Київ, проспект Правди 58 незаконно, крім того зафіксоване порушення всіх можливих протиепідемічних умов», - йдеться у повідомленні.

Також у Держпродспоживслужби додали, що під час проведення комісійного обстеження встановлено, що в ліцензія на здійснення господарської діяльності з медичної практики ФОП Доненко О. В. не надана.

У «лабораторії» не дотримувалися профілактичних та протиепідемічних вимог, введених на період карантину на території міста Києва, про що було складено протокол про адміністративне правопорушення на підставі статті 44-3 КУпАП.

Також у вагончику було відсутнє електропостачання, опалення, водопостачання, каналізування, не надані відомості щодо утилізації використаних засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення, відсутні умови для зберігання відібраних лабораторних зразків, відсутні умови для дезінфекції̈ медичного інструментарію та засобів індивідуального захисту медичних працівників, відсутні належні умови для дотримання працівниками правил особистої̈ гігієни (відсутній̆ туалет, місце для зберігання особистого та медичного одягу).

Як повідомляв Укрінформ, у Києві за минулу добу виявлено 921 новий випадок коронавірусу, померли 15 пацієнтів. Всього від коронавірусу в Києві за період пандемії померли 965 людей. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в столиці вже 50 620.

В Україні станом на 15 листопада лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 10 681.

Фото: Управління Держспоживслужби у м.Києві, Фейсбук