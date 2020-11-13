Водію таксі, який у Києві збив на зупинці людей, оголосили підозру

У Києві правоохоронці оголосили підозру водію служби таксі за фактом ДТП, що спричинила загибель двох людей на зупинці громадського транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури водію служби таксі повідомлено про підозру за фактом смертельної ДТП, яка сталася вранці 13 листопада 2020 року на ділянці Великої кільцевої дороги», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу.

Також до Шевченківського районного суду Києва підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, вранці 13 листопада на ділянці Великої кільцевої дороги водій служби таксі, керуючи автомобілем Hyundai, не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна та в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій знаходилися люди.

Внаслідок ДТП 41-річна жінка загинула на місці події, 60-річна жінка померла у кареті «швидкої», ще 2 осіб госпіталізували з травмами.

Прилад драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував у стані алкогольного сп’яніння.