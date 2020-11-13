Київським метро зараз користуються на 40% менше пасажирів, ніж торік

Київським метро зараз користуються на 40% менше пасажирів, ніж торік

Укрінформ
З 25 травня по 31 жовтня Київським метрополітеном скористалося 132 831,9 тис. пасажирів, за такий же період минулого року у підземці було 214 688,3 тис. пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це пресслужба Київського метрополітену повідомила у Фейсбуці.

«Відповідно зараз метро користується на 40% менше пасажирів, ніж торік», - йдеться у повідомленні.

У підземці зазначили, що найпопулярнішими станціями київської підземки залишаються «Академмістечко», «Лісова», та «Вокзальна».

Так, за період з 25 травня по 31 жовтня 2020 р. станцією «Академмістечко» скористалися 6 143,3 тис. пас., водночас минулого року за цей же період станцією скористалося 9 318,8 тис. пасажирів. Станція «Лісова» за цей час перевезла 5 768,8 тис. пасажирів, проти аналогічного періоду 2019 року – 8 866,0. І закриває трійку лідерів станція «Вокзальна», нею скористалося 4 504,5 тис. пасажирів за зазначений період і 8 658,4 тис. пасажирів за аналогічний період 2019 року.

Найменше пасажири користуються станцією «Дніпро».

Однак якщо минулого року за період з 25 травня по 31 жовтня 2019 року станція перевезла 478,6 тис. пасажирів, то цьогоріч за аналогічний період лише 322,6 тис. пасажирів.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загально державного карантину з обмеженнями, які діяли в попередньому карантині на помаранчевому рівні. Також уряд ввів карантин вихідного дня, яким на суботу та неділю обмежується робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури, окрім роботи продовольчих магазинів, фінансових установ, установ поштового зв'язку, аптек, медустанов та ветеринарних аптек, АЗС, СТО.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що транспорт є критичною інфраструктурою, яку не будуть зупиняти через карантинні обмеження.

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