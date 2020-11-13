Київським метро зараз користуються на 40% менше пасажирів, ніж торік

З 25 травня по 31 жовтня Київським метрополітеном скористалося 132 831,9 тис. пасажирів, за такий же період минулого року у підземці було 214 688,3 тис. пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це пресслужба Київського метрополітену повідомила у Фейсбуці.

«Відповідно зараз метро користується на 40% менше пасажирів, ніж торік», - йдеться у повідомленні.

У підземці зазначили, що найпопулярнішими станціями київської підземки залишаються «Академмістечко», «Лісова», та «Вокзальна».

Так, за період з 25 травня по 31 жовтня 2020 р. станцією «Академмістечко» скористалися 6 143,3 тис. пас., водночас минулого року за цей же період станцією скористалося 9 318,8 тис. пасажирів. Станція «Лісова» за цей час перевезла 5 768,8 тис. пасажирів, проти аналогічного періоду 2019 року – 8 866,0. І закриває трійку лідерів станція «Вокзальна», нею скористалося 4 504,5 тис. пасажирів за зазначений період і 8 658,4 тис. пасажирів за аналогічний період 2019 року.

Найменше пасажири користуються станцією «Дніпро».

Однак якщо минулого року за період з 25 травня по 31 жовтня 2019 року станція перевезла 478,6 тис. пасажирів, то цьогоріч за аналогічний період лише 322,6 тис. пасажирів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загально державного карантину з обмеженнями, які діяли в попередньому карантині на помаранчевому рівні. Також уряд ввів карантин вихідного дня, яким на суботу та неділю обмежується робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури, окрім роботи продовольчих магазинів, фінансових установ, установ поштового зв'язку, аптек, медустанов та ветеринарних аптек, АЗС, СТО.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що транспорт є критичною інфраструктурою, яку не будуть зупиняти через карантинні обмеження.