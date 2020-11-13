Поліція відкрила справу за фактом смерті жінки у столичній клініці

За фактом смерті жінки в одній зі столичних клінік відкрито кримінальне провадження.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Після проведення планової операції 35-річна киянка померла у лікарняному закладі. У рамках провадження призначено проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті жінки», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до чергової частини поліції Києва із заявою звернувся чоловік, який повідомив про те, що після проведення хірургічної операції у одній з лікарень померла його дружина. Він додав, що можлива причина смерті є неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівниками.

Попередньо встановлено, що 35-річна жінка мала ряд операцій у декількох клініках Києва, однак після останньої вона померла.

Для встановлення остаточної причини смерті киянки призначено ряд відповідних експертиз. Також слідчі направили клопотання до суду на отримання необхідної меддокументації із закладу у якому лікувалась померла.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ, санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі.

Наразі поліцейські проводять усі необхідні слідчі дії для встановлення обставин цієї події.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в одній з приватних лікарень Києві після операції померла 35-річна дружина колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвіли Анастасія Островська.