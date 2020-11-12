На столичній Оболоні відкриють муніципальний хаб

В Оболонському районі Києва з’явиться новий муніципальний громадський простір.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє пресслужба міської влади.

"У березні цього року в Києві з’явився перший муніципальний відкритий громадський простір VCENTRI HUB, який став діалоговим майданчиком для представників влади, бізнесу та громадськості", - повідомила Хонда.

За її словами, тепер міська влада планує відкрити подібні заклади в кожному з районів міста.

«Навіть в умовах карантину хаб виявився необхідним для представників громадськості. Він став додатковим засобом розширення можливостей громади. Тому ми вирішили запровадити таку практику діалогових майданчиків і в районах. Першим стане Оболонський район столиці, де вже приступили до облаштування приміщення. Впевнена, що найближчими роками районні відкриті простори стануть платформою для співпраці зацікавлених у розвитку міста та району. А міська влада завжди підтримає локальні ініціативи і вже зараз, крім «даху над головою», пропонує та надає активним громадянам та організаціям юридичну, фінансову та експертну допомогу», – зазначила Хонда.

Вона також додала, що на базі таких районних громадських просторів відбуватимуться обговорення міських політик, громадські консультації та інша громадська активність. На її думку, такі соціальні ініціативи підсилять можливості спільного планування та управління містом.

Як повідомлялося, на вулиці Володимирській, 51-Б відкрили перший міський простір для обговорення нових ідей розвитку столиці VCENTRI HUB.

Фото: kyivcity.gov.ua