У «Борисполі» викрили митників, які вимагали з пасажирів хабарі

«За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру за фактами одержання неправомірної вигоди двом державним інспекторам відділу митного оформлення митного поста Київської митниці Держмитслужби (ч. 3 ст. 368 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вказані службовці систематично вимагали та отримували від громадян, які прибували до Міжнародного аеропорту «Бориспіль», грошові кошти за нестворення штучних перешкод у проходженні митного контролю та швидкий огляд ручної поклажі. Вартість таких «послуг» становила від 100 до 200 доларів США з пасажира.

Зазначається, що під час проведення оперативних заходів 11.11.2020 службовців викрили безпосередньо після одержання чергової грошової винагороди від громадян, які прибули з Туреччини.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

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Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Заходи з викриття корупційної схеми проведено прокурорами спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції та співробітниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Фото: kyiv.gp.gov.ua