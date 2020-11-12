У «Борисполі» викрили митників, які вимагали з пасажирів хабарі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
«За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру за фактами одержання неправомірної вигоди двом державним інспекторам відділу митного оформлення митного поста Київської митниці Держмитслужби (ч. 3 ст. 368 КК України)», - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, вказані службовці систематично вимагали та отримували від громадян, які прибували до Міжнародного аеропорту «Бориспіль», грошові кошти за нестворення штучних перешкод у проходженні митного контролю та швидкий огляд ручної поклажі. Вартість таких «послуг» становила від 100 до 200 доларів США з пасажира.
Зазначається, що під час проведення оперативних заходів 11.11.2020 службовців викрили безпосередньо після одержання чергової грошової винагороди від громадян, які прибули з Туреччини.
Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Заходи з викриття корупційної схеми проведено прокурорами спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції та співробітниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Фото: kyiv.gp.gov.ua