Шахраї намагалися заволодіти приміщенням Центру невідкладної пульмонології у Києві

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Київська місцева прокуратура № 9 у судовому порядку домоглася повернення територіальній громаді з незаконного володіння фізичної особи нежитлових приміщень загальною площею понад 300 кв. м та вартістю майже 11 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що право власності на групу комунальних приміщень по вул. Андрія Головка у Солом’янському районі Києва, у яких розміщуються Центр невідкладної пульмонології та громадська організація, незаконно перейшло до приватної особи на підставі неіснуючого рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька.

Зважаючи на те, що відчуження комунального майна відбулося з грубим порушенням законодавства та всупереч інтересам столичної громади, місцева прокуратура заявила позов до суду про витребування об’єкту нерухомості з незаконного володіння, який судом задоволено у повному обсязі.

Крім того, за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), процесуальне керівництво у якому здійснює Київська місцева прокуратура № 9.