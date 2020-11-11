У Києві відбулася офіційна церемонія висадження дерев та квітів на площі Анкари.

Як передає Укрінформ, молоді дерева висадили на перетині вулиці Сержа Лифаря та проспекту Володимира Маяковського у Деснянському районі з нагоди турецького свята «Подих майбутнього: національне свято озеленення».

Під час акції, зокрема, висадили 25 дерев – 17 лип і 8 червоних кленів.

Участь в акції взяло керівництво міста, а також посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

Площу на житловому масиві Вигурівщина-Троєщина було названо на честь міста-побратима Києва – Анкари, столиці Туреччини, у лютому 2003 року. На площі встановлено пам’ятний знак з написами українською та турецькою мовами, що символізує дружбу двох народів.

На площі Анкари у Києві висадили дерева на честь турецького свята / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

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У 2019 році Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган оголосив про запровадження 11 листопада щорічної турецької події «Подих майбутнього: національне свято озеленення», у рамках якої громади міст Туреччини висаджують саджанці дерев. Цього року, зважаючи на важливість збереження зелених просторів у світі, турецька влада ухвалила рішення поширити таку ініціативу в міжнародному масштабі та запросила до участі 35 інших країн світу, серед яких і Україну.