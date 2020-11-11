У Києві запланували поступове впровадження електробусів

У Києві протягом 2021-2023 років заплановане поступове впровадження електробусів на маршрути громадського транспорту і створення відповідної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба КМДА.

«Місто вивчає можливості створення необхідної інфраструктури для роботи електротранспорту. І КП «Київпастранс» протягом 2021-2023 років уже запланувало поступове впровадження електробусів на маршрути громадського транспорту міста і створення відповідної інфраструктури», - зазначив Густєлєв.

Він пояснив, чому місто наразі не закуповує електричні автобуси. «Закупівля електробусів вимагає створення «з нуля» дороговартісної інфраструктури з обслуговування та експлуатації таких машин. Крім того, треба врахувати, що електробуси містять батареї, які після завершення терміну експлуатації потребують утилізації. На сьогодні в Україні немає промислових потужностей з утилізації таких деталей, а сама процедура дороговартісна», – зазначив заступник голови КМДА.

Густєлєв додав, що під час розгляду питання закупівлі нового рухомого складу не зайвим буде врахувати досвід інших країн.

За його словами, Київ уже закупив на умовах фінансового лізингу 200 сучасних автобусів великої та надвеликої місткості - 100 з них отримані і працюють на найбільш завантажених маршрутах, інші 100 – будуть отримані до кінця року.

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Як повідомлялося, раніше Київ отримав 50 нових автобусів від білоруського заводу МАЗ. Ще 150 автобусів столиця має отримати до кінця року. Їх Київ купив на умовах лізингу.