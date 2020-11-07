У Києві за добу — ще 854 випадки коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Teлeгрaм-каналі.
"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 854 хворих на коронавірус. Померли 11 людей. Загалом коронавірус забрав життя 852 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 43 229", - написав Кличко.
До лікарень столиці госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 1162 особи. Загалом коронавірус подолали 16 380 киян.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському – 142, у Дарницькому — 122, в Дніпровському – 96 випадків районах", - зазначив мер Києва.
В Україні за минулу добу виявили 10 746 випадків зараження коронавірусом.