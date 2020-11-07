У Києві за добу — ще 854 випадки коронавірусу

У столиці за минулу добу на COVID-19 захворіли ще 854 особи, 11 хворих померли.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Teлeгрaм-каналі.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 854 хворих на коронавірус. Померли 11 людей. Загалом коронавірус забрав життя 852 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 43 229", - написав Кличко.

За його інформацією, захворіли: 494 жінки віком від 18 до 84 років і 323 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв. А також 17 дівчаток від 19 днів до 17 років та 20 хлопчиків від двох днів до 17 років. Захворіли також 34 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 1162 особи. Загалом коронавірус подолали 16 380 киян.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському – 142, у Дарницькому — 122, в Дніпровському – 96 випадків районах", - зазначив мер Києва.

В Україні за минулу добу виявили 10 746 випадків зараження коронавірусом.