До Київради пройшли сім партій

До Київради пройшли сім партій

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Укрінформ
П'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Київської міської ради подолало сім партій.

Про це під час оголошення офіційних результатів виборів у столиці повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова, передає кореспондент Укрінформу.

Так, перемогу на цих виборах здобули:

  • "Європейська солідарність" - 20,52%
  • УДАР - 19,98%
  • "Єдність" - 8,74%
  • "Опозиційна платформа – за життя" - 7,81%
  • "Слуга народу" - 7,53%
  • "Батьківщина" - 7,49%
  • "Голос" - 5,97%

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

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На виборах мера Києва перемогу вже в першому турі здобув чинний міський голова Віталій Кличко.

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