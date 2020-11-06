Осінній призов: у Києві до війська відправили вже понад 200 юнаків

У Києві до війська вже призвали 222 особи, або 40 відсотків від запланованого.

Про це сказав заступник військового комісара Київського міського комісаріату підполковник Олексій Юрчук, повідомляє Укрінформ із посиланням на Арміяінформ.

За його словами, призов триває згідно із затвердженими планами відправок. Найбільше юнаків призвано в Дарницькому та Оболонському районах столиці.

"Нині серед усіх призовників близько 50% – це хлопці 18–19 років, які пішли до війська за власним бажанням", – зауважив Юрчук.

Приблизно кожен третій зі столичних призовників, уже відправлених у військо під час цьогорічного осіннього призову, має вищу освіту.

Як повідомлялось, відповідно до Указу Президента України з 1 жовтня 2020 року розпочався призов громадян України на строкову військову службу. Завдання місту Києву на осінній призов становить 547 осіб. З них до ЗСУ підуть 338 осіб, у Державну спеціальну службу транспорту – 20, Національну гвардію України – 172, Державну прикордонну службу – 17 осіб.