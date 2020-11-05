Лівий берег Києва тимчасово залишать без світла через чоловіка, який заліз на електроопору

Для порятунку життя чоловіка, який піднявся на електроопору буде тимчасово знеструмлено електролінію, що живить лівий берег столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на ДТЕК «Київські електромережі».

За інформацією компанії, невідомий громадянин, порушив правила охоронної зони електромереж та піднявся на високовольтну електроопору, що знаходиться на лівому березі Києва.

Співробітники ДТЕК «Київські електромережі» та поліції Києва оперативно відреагували на ситуацію та виїхали на місце події.

Для того, щоб безпечно зняти громадянина з електроопори необхідно знеструмити обладнання, що живить лівий берег. Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці.

Енергопостачання буде відновлено, щойно порушника знімуть з електроопори