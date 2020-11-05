Метро Києва знову «мінували» - закривали «Площу Льва Толстого»

У Києві через повідомлення про замінування було зачинено на вхід та вихід станцію метро «Площа Льва Толстого».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуці.

"Станцію «Площа Льва Толстого» та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.

Станцію перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада через повідомлення про замінування зачиняли станцію метро "Хрещатик". Вибухівки виявлено не було.